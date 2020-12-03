شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيق حار لـ وحيد حامد فى تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط تصفيق حار من النجوم والمشاهير الذين حضروا الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، المقامة حاليًا في دار الأوبرا المصرية، صعد وحيد حامد خشبة المسرح لتوجيه كلمة للحضور وللقائمين على المهرجان بعد تكريمه.

وقال حامد في كلمته: "أنا بشكر حضراتكم جدًا، علشان أنتوا من عشاق السينما، إلى أنا حبيتها بقدر كبير جدًا من الإخلاص والتفاني، وأعتقد إن أنا ممكن تفتكروني أفلام أسعدتكم بقدر ما، أنا بشكر كل الذين تعلمت منهم، وكل واحد اتعلمت منه أو علمني، هما كتير علشان المشوار طويل، وكان من الصعب جدًا، إن أنا أقف في مكاني ده لولا حبكم، ولولا دعمكم، ولولا حبكم للسينما وللمخلصين للسينما"

وأضاف حامد في الفيديو الذي نشرته المذيعة إنجي على عبر حسابها: "أنا بشكر فرسان وقفوا جنبي في مشواري الطويل، أسماء عظيمة في مجال التمثيل والإخراج والنقد، تحية للراحل يوسف شريف رزق الله، إلى اتعلمنا، أنا أذكر أنه أول واحد اصطحبني إلى مهرجان كان لمدة سنوات طويلة وكان صاحب فضل كبير جدًا".

وتابع قائلاً "اذكر من أصحاب الفضل مصطفي أبو حطب الي علمني اكتب كلمة حوار، اشكر الرحمة للمنتج والمؤلف المسرحي سمير خفاجة صاحب الفضل عليا، يا جماعة انا حبيت ايامي، علشان اشتغلت مع نجوم كبار ومحترمين، انا عشت في زمن جميل، زمن فيه صلاح منصور، وامينة رزق، ومحمود مرسي، واشتغلت مع مخرجين كبار افادوني واتعلمت منه سمير سيف وعاطف الطيب، انا لو عديت النجوم الكبار الي اشتغلت معاهم، يسرا، نبيلة، نادية، منه، مني، انا الحمد لله عشت أجيال متعددة وليا صديق الى شاركني اغلب افلامي أستاذ شريف عرفة وطول عمره كان سند قوي جدا بالنسبالي".

واختتم حامد كلمته قائلاً "لو انا ذكرت كل الناس، مش هفتكر، انا بحبكم جدا وحبيت ايامي وانا عايش في السينما الجميلة، انا بشكر الابن والأخ محمد حفظي الذي تفضل بتكريمي هذا العام، وبشكر فريق العمل، واتمني للكل التوفيق والنجاح، وتفضل مصر منوره بالفن والسينما الجميلة".



الاستاذ وحيد حامد