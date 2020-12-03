شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون أصدقاء تجمعهم الكاميرا والسجادة الحمراء.. منى زكى ومنه شلبى وياسمين صبرى وهبة مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 التي تقام حالياً في دار الأوبرا المصرية، فنانين يرفعون شعار "أصدقاء"، حيث جمعتهم روابط اجتماعية وصداقات خارج حياتهم العملية، وعلى رأسهم النجمة مني زكي والنجمة منه شلبي، اللذان تجمعهما علاقة صداقة قوية استمرت لعدة سنوات.

وظهر الثنائي منى زكي ومنة شلبي اليوم، على مسرح دار الأوبرا، حيث قامت منه شلبي بتسليم التكريم الخاص للنجمة مني زكي التي حصلت على درع سيدة الشاشة في الدورة الحالية لمهرجان القاهرة السينمائي، والذي انتهي بأحضان بينهما عقب كلمة الأخيرة التي وجهتها للقائمين على المهرجان.



منى زكي ومنه شلبي

بينما ظهرت النجمة ياسمين صبري بجوار النجمة هبة مجدي، وهو الثنائي الذي يجمعهما علاقة صداقة قوية أيضاً خارج الحياة العملية التي شاركا فيها العام الماضي بمسلسل فرصة ثانية، والتقطت عدسات المصورين صور الثنائي على السجادة الحمراء للمهرجان وهما يرتديان فساتين باللون الأسود ليخطفا الأنظار إليهما.



ياسمين صبري وهبة مجدى على السجادة الحمراء



ياسمين صبرى وهبة مجدي

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".