شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالات جذابة وأنيقة للفنانات فى افتتاح مهرجان القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت عدد كبير من الفنانات الأنظار اليوم بعد حضورهن على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، حيث تنوعت إطلالاتهن بين القصير والطويل بألوان مختلفة.

وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".