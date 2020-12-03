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شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تركي آل الشيخ مع مسئولي هيئة الترفيه السعودية لوضع خطة 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادى ألميريا الإسبانى، بمسئولي هيئة الترفيه، فور عودته من رحلة العلاج فى أمريكا، والتى استغرقت عدة أشهر، وخلال الاجتماع استعرض تركى آل الشيخ الخطة الجديدة لهيئة الترفيه السعودية لعام 2021، والتى بدأ التحرك فيها منذ عودته إلى الأراضى السعودية.
كما أكد تركى خلال اجتماعه مع مسئولي هيئة الترفيه، أهمية إسعاد الشعب السعودى، والأفضلية لهم فى كل الاتجاهات، مؤكدًا حرصه الدائم على تخفيف الأعباء عن المواطن السعودى، فضلاً عن سرعة تلبية كل ما يحتاجه لإسعاد العائلات والأطفال السعودية .
يشار إلى أن المستشار تركى آل الشيخ، عاد للسعودية مؤخرًا بعد أن قضى عدة أشهر فى العلاج فى أحد مستشفيات ولاية نيويورك، كما تلقى التهاني والمباركات على عودته للمملكة وأصدقائه وعائلته، واحتفى نجوم الوطن العربى بعودة المستشار من العلاج.
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