شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة من مهرجان القاهرة: مصر عاصمة السينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، التحية للحضور الكريم بحفل افتتاح مهرجان القاهرة، حيث قالت إن السينما نجحت أن تكون ملاذا للجميع بعد أن فرض فيروس كورونا قيوده، مشيرة إلى أن مصر كعادتها لها السبق وقبلت التحدى على عودة الحياة لطبيعتها مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، وقدمت إيناس عبد الدايم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قالت إن الرئيس هو راعى الثقافة والفنون والملهم فى مواجهة الصعاب والتحديات، موجهة الشكر لرئيس مجلس الوزارة الدكتور مصطفى مدبولى على دعمه لاستكمال الفعاليات الكبرى.

وأضافت إيناس عبد الدايم أن الدورة الـ42 تبدأ وتبدأ دار الأوبرا فتح أبوابها للمهرجان في مشهد يؤكد أن الحياة ستنتصر، موجهة الشكر لوزارة الصحة لدعمها المهرجان ولوزارة الداخلية، واختتمت حديثها قائلا: "مصر عاصمة السينما العربية".

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب".