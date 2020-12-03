شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين بيطير بالخوذة لالتقاط صورة مختلفة على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين على السجادة الحمراء، لمهرجان القاهرة السينمائي، لقطة طريفة للفنان آسر ياسين، الذي قفز للأعلى وهو ممسكاً بالخوذة الخاصة بالدراجة النارية التى وصل بها الى دار الأوبرا لحضور افتتاح الدورة الـ 42.

وظهر ياسين وهو يرتدي ملابس ركاب الدراجات النارية الشهيرة والتي جاءت عبارة عن جاكيت جلد باللون الأسود وبنطلون جينيز باللون الأسود، وسرعان ما قفز للأعلى بشكل مفاجئ من أجل التقاط صورة مختلفة في المهرجان.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي تكريم السيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون، وذلك بمنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر. وقال كريستوفر إن تكريمه بمهرجان القاهرة شرف كبير، مؤكدا أنه بدأ حياته في مصر بالإسكندرية عندما كان والده يعمل هناك، وكان والده شغوفا بالسينما ويدخله دور العرض لمشاهدة الأفلام الرائعة، مشيرا إلى أنه يجب مصر وسعيد بالعودة من جديد، وأن اسم الجائزة إنجاز العمر توحى بأنها النهاية لكنه يعتبر أنها إعادة لاكتشاف نفسه. ومن المقرر عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر في الافتتاح وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.