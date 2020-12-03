شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرا نشأت تداعب مصورى مهرجان القاهرة: نفسى أعمل حركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعبت المخرجة ساندرا نشأت المصورين على السجادة الحمراء فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى الدورة 42، قائلة: "نفسي أعمل حركات للتصوير". وظهرت عدد من الفنانات بإطلالات أنيقة وجذابة على السجادة الحمراء، منهن ياسمين صبرى، نيللى كريم، هنا الزاهد، ساندى، هبة مجدى، ليلى علوى، شيرين رضا، إيمان العاصى، درة، صبا مبارك، ريم مصطفى، جومانا مراد، نسرين أمين، نرمين الفقى، إنحى المقدم.

وحضر أيضا خالد سليم، لجين عمران، أسيل عمران، ريهام عبد الغفور، محمد الشرنوبى وزوجته، جميلة عوض، سارة التونسى، ريم مصطفى، هنا شيحة، عمرو يوسف، أحمد داوود وعلا رشدى، يسرا، رانيا منصور، يسرا اللوزى، كريم فهمى وزوجته، النجم أحمد حلمى وزوجته النجمة منى زكى واصطحبا معهما ابنتهما لى لى على السجادة الحمراء فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الدورة 42.

وظهرت عدد من الفنانين بإطلالات أنيقة وجذابة على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الدورة 42، منهن أمينة خليل، نسرين طافش، إيناس النجار وشقيقتها سوار النجار، طارق الإبيارى، بسمة، تارا عماد، هدى المفتى، محمود حميدة، منة شلبى، بشرى، فراس سعيد، أروى جودة، سلوى محمد علي.

وحضر عمرو كمال، مدير عام إنتاج البرامج بشركة سينرجى، وزوجته الفنانة الشابة نورهان منصور، الإعلامى عمرو الليثى، صبرى فواز، نسرين أمين، أمير المصرى عمرو منسى، أحمد السقا، لبلبة.

كما حضرت عبير صبرى وزوجها، نرمين الفقى، هانى رمزى، صابرين، يسرى نصر الله، شريف رمزى، هانى عادل، المخرج عمرو سلامة، شريف رمزى وزوجته ريهام أيمن، محمد فراج، ميساء مغربى، هانى مهنا، المخرجة هالة خليل، الإعلامية جاسمين طه.

وحضر منذ الدقائق الأولى عدد من نجوم الفن منهم، الفنانة دينا، الفنانة مادلين طبر، الإعلامية ريا أبى راشد، الفنانة الشابة جورى بكر، المخرج مجدى الهوارى، المخرجة ماريان خورى، الإعلامية بوسى شلبى، المخرجة ساندرا نشأت، إلهام شاهين، ميس حمدان، مى سليم، سارة عبد الرحمن، إسلام إبراهيم.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى فى السينما لمخرجه الكاتب الروائى والمسرحى الفرنسى فلوريان زيلر، والذى تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذى كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه فى العمر، ولا يقبل المساعدات التى تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.

الفيلم الذى يضعه المتابعون للسينما فى صدارة الأعمال التى ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، يقدم فيه دور الأب، آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها؛ الأوسكار والبافتا وإيمى وسيسل بى دوميل، وتشاركه البطولة فى دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، كما يشارك أيضا الممثل الإنجليزى روفَس سيوَل فى دور زوج الابنة.