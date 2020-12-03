شكرا لقرائتكم خبر عن "سلملى على الأعذار" أغنية لـ إسلام فاروق وكريم حراچى بتوقيع هانى محروس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المنتج هاني محروس أغنية جديدة بعنوان "سلملى على الأعذار"، أحدث مشروعاته الإنتاجية الجديدة، منذ قليل، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، والتى يزيح فيها الستار عن صوتين جديدين وهما إسلام فاروق وكريم حراچى.

"سلملي على الأعذار" من كلمات عبدالرحمن سردينة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة عبدالهادي، وإخراج محمد القاضي.









وتحدث هاني محروس عن أحدث مشاريعه الإنتاجية قائلًا: "اكتشافي لموهبتي إسلام فاروق وكريم حراچي جاء بمحض الصدفة عن طريق العازف وائل النجار، فالأول من محافظة أسيوط والثاني من أسوان، وعقب الجلوس معهما تحمست للإنتاج لهما لامتلاكهما خامة صوتية رائعة".





وأضاف: "سلملى على الأعذار تعد باكورة تعاوني معهما، إذ هناك خطة عمل لدعم موهبتهما، وكذلك أغنيات جديدة لإسلام فاروق، في حين يعمل المنتج ياسر القصراوي على إنتاج البوم لكريم حراچي، ويعد التعاون الفني بيني وبين المنتج ياسر القصراوي فكرة جديدة في الإنتاج الغنائي، حيث كونها تجربة فريدة من نوعها أن تقم شركتين كبيرتين فى التعاون لتقديم المواهب الغنائية الشابة.









وعن كواليس تصوير الأغنية قال: "الكليب تدور فكرته في إطار درامي حول بعض الحالات غير الإنسانية التي أصبحنا نراها بمجتمعنا في الآونة الأخيرة، ومنها ابن يخون والدته، وأسرة تبيع ابنتهم لرجل كاهل في العمر، أو أشقاء يخسرون بعضهم البعض من أجل المال، وصاحب فكرة الكليب هو المخرج محمد القاضي الذي سبق وقدم أغنية الحب والسلام للفنانة أصالة نصرى"، موضحًا أن الأغنية تم تصويرها في 22 ساعة، بينما استغرق المونتاج الخاص بها ما يقرب من 50 يومًا.