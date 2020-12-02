هؤلاء يدعمون إليوت بيج بعد اعترافها بالتحول الجنسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ساند أبطال مسلسل The Umbrella Academy "أكاديمية الشمسية"، بطلة المسلسل إليوت بيج، بعد اعترافها بإجراء عملية تحول جنسي.

وذكرت الممثلة، التي كانت تعرف سابقًا باسم إلين بيج، في بيان رسمي، أنها ترغب في الإشارة لها بضمير المذكر من هنا فصاعدًا، لأن هويتها الجنسية هي المذكر.

ووفقًا لموقع "فيلم نيوز" الأمريكي، توالت عبارات التشجيع من زملاء الممثلة في المسلسل الشهير الذي أنتجته نتفليكس.





وقال توم هوبر: "أنا فخور بك، وفخور أنه يمكنني أن أقول إنك من عائلتي، كل الحب".

وذكرت الممثلة إيمي رافير لامبمان، التي تلعب دور شقيقة "إليوت" في مسلسل أكاديمية الشمسية: "أحبك كثيرًا".





وتوالت عبارات الدعم والتشجيع من بقية نجوم هوليوود، من بينهم: مايلي سايرس وجيمس جان وتي جاي مجيبون.