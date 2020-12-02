منة شلبي: "منى زكي محظوظة بالعمل مرتين مع أحمد زكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة منة شلبي، على تقديم الفنانة منى زكي الحاصلة على جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 .

وقالت منة شلبي، عن منى زكي: "مبسوطة أوي إني بقدم التكريم ده لمنى زكي، هي مش بس صاحبتي أوي وعشرة عمر، كمان عشان موهبتها الجميلة والرائعة ونظرة عينيها في أفلام كتير، وهي محظوظة بالعمل مع أحمد زكي مرتين".

فيما قالت الفنانة منى زكي: "شرف كبير لي إني أتكرم في أهم مهرجان في بلدي.. وتكريمي ده حاجة كبيرة ليا، وتشرفت إني سمعت صوت الفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة، مرة واحدة في التليفون".

وأُفتتحت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الإفتتاح، الذي يُقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، إلتزامًا بقرار مجلس الوزراء.

واختار المهرجان للإفتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

ويكرم المهرجان، في حفل الافتتاح، جائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.