مها الصغير عن تقديمها افتتاح القاهرة السينمائي: "ماكنتش أحلم بالوقوف قدام الفنانين اللي شكلوا شخصيتي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قدمت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 .

وقالت مها، في كلمتها أمام حضور المهرجان: "بحب السينما منذ صغري، وليا صحاب في سني، كانوا بيعملوا شرائط كوكتيل للأغاني اللي بيحبوها، وأنا كنت بعمل كدة للمشاهد اللي بحبها في السينما".

وأضافت: "من وقتها وبقيت عايزة أشتغل أي حاجة ليها علاقة بالسينما، وجالي وقتها برنامج بالصدفة كان بيتكلم عن السينما، ودلوقتي الحلم كبر أوي وبقيت واقفة النهاردة على مسرح دار الأوبرا المصرية وبقدم مهرجان القاهرة السينمائي، وماكنتش بحلم بده، وإني أقدم مهرجان قدام كل الفنانين الكبار اللي شكلوا شخصيتي".

وأُفتتحت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الإفتتاح، الذي يُقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، إلتزامًا بقرار مجلس الوزراء.

واختار المهرجان للإفتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

ويكرم المهرجان، في حفل الافتتاح، جائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.