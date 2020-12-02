شاهد.. جوهرة وداليا البحيري وريهام عبدالغفور على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

توافد عدد كبير من نجوم الفن على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدروته الـ42.

ومن بين حضور الحفل كل من الفنانات: ريهام عبدالغفور، داليا البحيري، أروى جودة والراقصة جوهرة.

وبدأ حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

ويشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وخلال الحفل أيضا الذي يشهد ظهورا خاصا للفنان أشرف عبد الباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني، سيتم التعريف بلجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير أنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.