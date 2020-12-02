صورة.. ميساء مغربي من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وصلت الإعلامية والفنانة ميساء مغربي، إلى مهرجان القاهرة السينمائي في فعاليات افتتاحه التي بدأت منذ ساعات في دار الأوبرا المصرية، وذلك في دورته الـ 42، وظهرت ميساء بفستان أسود طويل مُطعم بمجموعة من الماسات، مع قفاز من القطيفة.

وبدأت فعاليات الـ"ريد كاربت" لمهرجان القاهرة السينمائي منذ ساعات، حيث شهدت حضور مجموعة كبيرة من الفنانين، مع الإلتزام بإجراءات الوقائية ضد كورونا والإلتزام بارتداء الكمامة. تستمر فعاليات المهرجان حتى الـ 10 من ديسمبر الجاري، يمنح المهرجان فى الحفل جائزة فاتن حمامة للتميز، للفنانة منى زكي تقديرًا لمسيرتها الفنية

الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، كذلك تهدى جائزة الهرم الذهبى التقديرية للكاتب القدير وحيد حامد لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وكذلك تكريم الكاتب والسيناريست البريطانى كريستوفر هامبتون، بجائزة «الهرم الذهبى التقديرية» لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة، التى استحق عنها الحصول على جائزة الأوسكار، والبافتا، بالإضافة إلى ترشحه لجولدن جلوب.

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ويعرض في نهاية فعاليات الافتتاح

فيلم «الأب - The Father» إخراج فلوريان زيلر، وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه، والذي يحكي عن أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله، الفيلم الذي يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، يقدم فيه دور الأب، آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها: "الأوسكار والبافتا وإيمي وسيسل بي دوميل"، وتشاركه البطولة في دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، كما يشارك أيضا الممثل الإنجليزي روفَس سيوَل في دور زوج الابنة.