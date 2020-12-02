الراقصة دينا تشارك بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

شاركت الراقصة الإستعراضية والفنانة دينا، على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، والذي يقام لأول مرة فى الهواء الطلق فى مسرح النافورة المفتوح بدار الأوبرا المصرية، والذي يسع لأكثر من 1200 فرد.

ومن المقرر أن يقدم نجم الجيل الفنان تامر حسني، أغنية حفل الإفتتاح ، والتي تحمل اسم "الدنيا فيلم" ويتعاون من خلالها مع الشاعرة الشابة منة القيعي والموزع والمنتج الموسيقى اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبد الواحد.

كما يشهد الحفل ظهورًا خاصًا للفنان أشرف عبد الباقي، وسيتم التعريف بلجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.

وخلال حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة DMC، يكرم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضاً الفنانة منى زكي بجائزة فاتن

حمامة.

ويعرض خلال حفل الإفتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" من إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وإفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

وإنطلقت منذ دقائق، فعاليات الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وسط أجواء استثنائية وإجراءات إحترازية مشددة، حيث يقام الافتتاح لأول مرة فى الهواء الطلق فى مسرح النافورة المفتوح بدار الأوبرا المصرية، والذى يسع لأكثر من 1200 فرد.