آسر ياسين يشوق جمهوره لفيلم “الشايب”.. قريبًا

متابعة بتحــــــــــرد: شوّق الفنان آسر ياسين، جمهوره لفيلمه الجديد “الشايب” الذي يدور في عالم “ولاد رزق”، والمقرر تصويره خلال الفترة القريبة المقبلة. ونشر آسر ياسين، بوستر فيلم “الشايب”، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه في موقع “إنستغرام”، وعلق عليه بكلمة: “قريبًا”. فيلم “الشايب” من تأليف صلاح الجهيني مؤلف فيلم “ولاد رزق” وإخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج شركة طارق العريان منتج ومخرج فيلم”ولاد رزق”. نفيد بالذكر أن الجزء الثاني من “ولاد رزق” كان قد كشف عن لوك الشخصية التي من المقرر أن يظهر بها آسر ياسين في “الشايب”، حيث يرتدي جاكت جلد، ويقود موتوسيكل سباق، وشعره خليط بين اللونين الأبيض والأسود.

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