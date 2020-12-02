نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على تامر حسني الوجه الإعلاني لشركة “شاومي” العالمية مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: اختارت شركة “شاومي” العالمية للهواتف النجم المصري تامر حسني، ليكون الوجه الاعلاني لها، ليشمل هذا التعاون إعلان دعائي منتظر والعديد من الأنشطة التسويقية والحفلات والكليبات التي سيتم الكشف عنها خلال العام المقبل ٢٠٢١.

وجاء اختيار “شاومي” للفنان تامر حسني لتعزيز مكانتها كشركة المحمول الأكثر نموا في العالم، والتي استطاعت أن تصل لصدارة المشهد في السوق المصري خلال فترة وجيزة بفضل جودة منتجاتها وتناسبها مع كل الفئات.

الاعلان عن التعاون بين تامر حسني وبين شركة “شاومي” العالمية جاء من خلال حفل توقيع العقود الذي تم بين شركة TH production التي تتولى إدارة أعمال نجم الجيل ويتولي إدارتها حسام حسني، وبين شركة الصافي جروب وكيل شاومي في مصر والشركة الأكبر في مجال توزيع الهواتف في مصر والشرق الاوسط والتي مثلها رئيس القطاع التجاري للمجموعة ماهر الشهاوي.

وأعرب الشهاوي عن سعادته بالتعاقد مع الفنان تامر حسني، مؤكدًا أن نجم الجيل هو إضافة كبيرة لـ”شاومي” في هذه المرحلة المهمة التي تتصدر فيها الشركة قائمة الهواتف المحمولة في مصر، كما أكد أن شركة الصافي كانت داعمة بقوة للتوجه لارتباط علامتها التجارية بنجم كبير في حجم تامر حسني.

وأضاف السيد علاء رمضان، المدير التسويقي لشركة شاومي في مصر أن “الفنان تامر حسني هو الفنان المصري الوحيد الذي تخطت شهرته حدود مصر والوطن العربي وهو النجم الأعلى أجرًا في عالم الفن والإعلانات ومنذ بداية تواجدنا في السوق المصري ونحن نسعي للارتباط بنجم بحجمه، حيث يعتبر بالنسبة لنا رمزًا لجيل الشباب، خاصةً أن هذه الفئة العُمرية تعد الفئة المستهلكة الأولى لهواتف شاومي، ويعزز ارتباطنا بالنجم تامر حسني مكانة شاومي كعلامة تجارية عالمية شابة استطاعت أن تستحوذ على الصدارة خلال فترة قصيرة وهو العامل المشترك الأول بيننا فتامر نجح في تصدّر المشهد الفني في مصر والوطن العربي في وقت قصير لنتحد معه في جملته الشهيره (مش بالسينينم، باللي إجتهد أكتر)”.

أمّا السيد MAX MA المدير الإقليمي لشاومي في الشرق الاوسط فأعرب بدوره عن سعادته بهذا التعاون الذي سينقل الشركة إلى مرتبة مميزة في انشطتها التسويقية والدعائية من حيث ارتباط اسمها باسم نجم مصري مميز له شهرة واسعه ومحبين من كافة أنحاء العالم. وأضاف: “أثبتت الدراسات التسويقية والرقمية تميز تامر حسني باعتباره الفنان الأعلى أجرًا في مجال السينما والغناء ويتمتع بشعبية استثنائية بين الشعوب العربية، وذلك فضلًا عن الجوائز العالمية التي انفرد بالحصول عليها، و الأهم بالنسبة للشركة هو حب جميع الفئات العمرية والطبقية له وهو العامل المشترك الثاني بيننا فنحن نستهدف أيضًا جميع الفئات العمرية والطبقية، آملين في استمرار هذا التعاون”.

تامر حسني من جانبه نشر عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” صورًا من الإحتفال وعلّق عليها بالقول: “تشرفت أمس بمشاركة الشركة العالمية شاومي أن أكون سفيراً لهم في تقديم الحمله الإعلانيه القادمه للإعلان عن أحدث إنتاجاتهم و هو موبايل Mi 10T و يتضمن إمكانيات مميزه و في متناول الجميع و على جانب آخر ستتبنى الحمله الإعلانيه اهداف اجتماعيه اخرى من اهمها الجانب الخيري و التعليمي لشباب مصر”.