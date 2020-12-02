افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وسط اجراءات استثنائية

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ايلاف من القاهرة: يفتتح مساء اليوم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دروته الـ 42 بدار الأوبرا المصرية.

وعلى غير عادة المهرجان بإقامة حفل الافتتاح فى المسرح الكبير بدار الأوبرا، سيقام الحفل غداً في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا، وذلك منعاً لانتشار فيروس كورونا.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح الفنانة منى زكي، جائزة فاتن حمامة للتميز، تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

ويكرم المهرجان كذك الكاتب والسيناريست المصري الكبير وحيد حامد، بجائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود.

وتقام الدورة ال٤٢ من "القاهرة السينمائي" في الفترة من 2 إلى 10 من ديسمبر الجاري، بدار الأوبرا المصرية.

وتشارك الإعلامية مها الصغير في تقديم فعاليات افتتاح المهرجان، ويشاركها في التقديم الفنان أشرف عبدالباقي حيث يقدم الحفل من خلال محاكاة لواقع كورونا وما فرضه على العالم من قيود، فيما يقدم المخرج يسري نصر الله مئوية فيلليني.

ويعرض المهرجان في افتتاحه فيلم «الأب» وهو إنتاج بريطاني فرنسي مشترك من إخراج فلوريان زيلر وبطولة أنتوني هوبكنز وأوليفيا كولمان، وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه ،ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها «الأب» الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه «Dangerous Liaisons- علاقات خطرة».

يعرض خلال الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة، 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى و67 فيلم طويل، و17 فيلم قصير.

ويرأس المخرج والسيناريست الروسي أليكساندر سوكوروف لجنة تحكيم المسابقة الدولية، بينما الأعضاء هم كريم إينوز، مخرج وكاتب وفنان بصري برازيلي فازت أفلامه بالعديد من الجوائز في جميع أنحاء العالم، ومنها جائزة قسم "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي عام 2019 عن فيلمه "الحياة الخفية ليورديس جوسماو- "The Invisible Life Of Euridice Gusmao"، وبرهان قرباني، مخرج ألماني، والمنتج المصري جابي خوري، والنجمة لبلبة، ونايان جونزاليز نورفيند، الكاتبة والممثلة المكسيكية والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار.

أما أعضاء لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية فهم يسرا اللوزي، وعلي مصطفى المخرج والمنتج الإماراتي، وزينة دكاش الممثلة والمؤلفة والمخرجة اللبنانية، بينما أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولي هم إيفان إيكتش المخرج الصربي والنجم محمد فراج والناقدة الفلسطينية الأردنية علا الشيخ. أعضاء لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة هم تيزيان بوشي المخرج والمبرمج السويسري، والفنانة ريهام عبد الغفور، وأنيسة داود الممثلة والمخرجة والمنتجة التونسية، بينما أعضاء لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي هم المخرج والكاتب المغربي محسن البصري والمخرج السوداني محمد العمدة، والمخرجة والمنتجة الفلسطينية مي عودة، أما أعضاء لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي) هم الناقد المصري ياقوت الديب والناقدة الأوكرانية إيلينا روباشيفسكا وأندريس إ. لارسون الناقد والمنتج السويدي.