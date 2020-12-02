شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى وصابرين ونرمين الفقى على السجادة الحمراء بافتتاح مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر منذ قليل، على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42، النجم هانى رمزى، وعبير صبري وزوجها، ونرمين الفقي، وصابرين، ويسري نصر الله، وشريف رمزي، وهاني عادل، والمخرج عمرو سلامة، وشريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، ومحمد فراج، وميساء مغربي، وهاني مهنا، والمخرجة هالة خليل، والإعلامية جاسمين طه.

وحضر منذ الدقائق الأولى، عدد من نجوم الفن منهم: الفنانة دينا، الفنانة مادلين طبر، الاعلامية ريا أبي، راشد، الفنانة الشابة جوري بكر، المخرج مجدي الهواري، المخرجة ماريان خوري، الإعلامية بوسي شلبي، المخرجة ساندرا نشأت، إلهام شاهين، ميس حمدان، مي سليم، سارة عبد الرحمن، إسلام ابراهيم.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر، وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.

الفيلم الذي يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، يقدم فيه دور الأب، آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها؛ الأوسكار والبافتا وإيمي وسيسل بي دوميل، وتشاركه البطولة في دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، كما يشارك أيضا الممثل الإنجليزي روفَس سيوَل في دور زوج الابنة.