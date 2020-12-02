شكرا لقرائتكم خبر عن السقا ولبلبة وعمرو كمال ونورهان منصور على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين والشخصيات العامة، علي السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42، منهم، عمرو كمال مدير عام إنتاج البرامج بشركة سينرجى وزوجته الفنانة الشابة نورهان منصور، الإعلامي عمرو الليثي، صبري فواز، نسرين أمين، أمير المصري، عمرو منسي، أحمد السقا، لبلبة.

كما حضر، عبير صبري وزوجها، نرمين الفقي، هاني رمزي، صابرين، يسري نصر الله، شريف رمزي، هاني عادل، المخرج عمرو سلامة، شريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، محمد فراج، ميساء مغربي، هاني مهنا، المخرجة هالة خليل، الإعلامية جاسمين طه.

وحضر منذ الدقائق الأولى، عدد من نجوم الفن منهم، الفنانة دينا، الفنانة مادلين طبر، الإعلامية ريا أبي راشد، الفنانة الشابة جوري بكر، المخرج مجدي الهواري، المخرجة ماريان خوري، الإعلامية بوسي شلبي، المخرجة ساندرا نشأت، الهام شاهين، ميس حمدان، مي سليم، سارة عبد الرحمن، اسلام ابراهيم.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.

الفيلم الذي يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، يقدم فيه دور الأب، آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها؛ الأوسكار والبافتا وإيمي وسيسل بي دوميل، وتشاركه البطولة في دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، كما يشارك أيضا الممثل الإنجليزي روفَس سيوَل في دور زوج الابنة























































































