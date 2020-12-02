شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: أتمنى أن تفتح القضايا التي يناقشها "حظر تجول" أكثر من حصد الجوائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت النجمة إلهام شاهين أن فيلم "حظر تجول" سيفتح العديد من الملفات وذلك بمناسبة مشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي، وأضافت أنه ليس مهمًا حصول الفيلم علي الجوائز لكن من المهم مناقشة الأزمات التي يتطرق إليها الفيلم وذلك في تصريحاتها علي السجادة الحمراء للمهرجان من خلال قناة Dmc .

وفي سياق آخر أكدت أن المهرجان اتخذ كل الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، كما باركت النجمة مني زكي للحصول علي جائزة خلال المهرجان.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.

الفيلم الذي يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، يقدم فيه دور الأب، آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها؛ الأوسكار والبافتا وإيمي وسيسل بي دوميل، وتشاركه البطولة في دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، كما يشارك أيضا الممثل الإنجليزي روفَس سيوَل في دور زوج الابنة