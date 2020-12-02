شكرا لقرائتكم خبر عن هاري ستايلز يُفضل "الموز والرمان" في أحدث جلسة تصويرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف الفنان العالمي هاري ستايلز، الأضواء في أحدث جلسة تصويرية له، التقطها من أجل غلاف مجلة "Variety" الأمريكية، حيث حرص نجم ألبوم "Fine Line" على تناول ثمرتي الموز والرمان خلال الجلسة التصويرية.

وشارك النجم العالمي هاري ستايلز، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة من جلسة التصوير الجديدة التي ارتدى فيها بدلة واسعة، وهو يأكل الموز، وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين معجبيه على المنصة الاجتماعية.



الفنان العالمي هاري ستايلز

ويأتي ذلك بعد تصدر المغني البريطاني هاري ستايلز، غلاف عدد شهر ديسمبر من مجلة "فوج"، حيث ظهر في إطلالة غريبة مرتديًا أزياء من تصميم خوتشي دانتيل متدرج على الطراز الفيكتوري.

وظهر هاري ستايلز وهو ينفخ في بالون أزرق اللون، مرتديًا جاكت أسود فوق فستان طويل على غلاف مجلة "فوج"، متحدثًا عن ميوله نحو الملابس والإكسسوارات التي يُنظر إليها تقليديًا على أنها "أنثوية".



الفنان العالمي هاري ستايلز يأكل الرمان

وقال الفنان العالمي ستايلز: "من المثير حقًا هو أن كل هذه الخطوط هي مجرد نوع من الانهيار. عندما تزيل عبارة "توجد ملابس للرجال وهناك ملابس للنساء"، بمجرد إزالة أي حواجز، من الواضح أنك تفتح الساحة التي يمكنك اللعب فيها".

وتابع: "أذهب إلى المتاجر أحيانًا، وأجد نفسي أنظر إلى ملابس النساء معتقدا أنها مذهلة إنه مثل أي شيء - في أي وقت تضع فيه حواجز في حياتك، فأنت تقيد نفسك فقط. هناك الكثير من البهجة في اللعب بالملابس لم أفكر مطلقًا كثيرًا في معنى ذلك - لقد أصبح مجرد جزء ممتد من إنشاء شيء ما".



الفنان هاري ستايلز



النجم هاري ستايلز