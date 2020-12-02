نرمين الفقي عن غيابها من السينما: "هي فين؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة نرمين الفقي، إنها تشارك في مسلسل "لؤلؤ"، وتعاقدت على عمل درامي آخر ستشارك من خلاله في دراما رمضان المقبل.

وكشفت الفقي، خلال تواجدها بمهرجان القاهرة السينمائي، سبب غيابها عن السينما، قائلة: "هي فين السينما مني؟ .. أنا سايبة نفسي واللي بيتعرض عليا كويس بعمله وأوافق عليه، وغير كدة مابعملوش، وأحيانًا فيه نوع من المجاملات في الأفلام اللي بشارك فيها، وده بدأت أتبعه مؤخرًا وهو ما لم أكن أتبعه من قبل في السينما".

وأضافت، أنها سعيدة بمشاركتها وحضورها حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، مؤكدة أن هناك إلتزام تام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

وتُفتتح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الإفتتاح، الذي يُقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، إلتزامًا بقرار مجلس الوزراء.

واختار المهرجان للإفتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.