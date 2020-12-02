إلهام شاهين: "حظر تجوال"سيفتح ملفات مسكوت عنها و"قلبي يحبك يا دنيا" عمل مميز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تتمنى أن يحقق فيلم "حظر تجول" جوائز بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 .

وتابعت إلهام، خلال تواجدها بالمهرجان، إن الفيلم يفتح ملفات وقضايا مسكوت عنها، ومهمة ولابد من مواجهتها بالمجتمع، بدلا من أن نخجل منها.

وأوضحت أن الفيلم سيتم عرضه في السينمات بعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وعن مسلسل"قلبي يحبك يا دنيا"، قالت شاهين: "مش عارفة هنلحق نعرضه في رمضان السن دي ولا لأ .. لكن أنا متوقعة إنه عمل جميل وجيد ومميز جدًا، ويطرح قضايا مهمة والمؤلف كاتب سيناريو جميل جدًا".

أُفتتحت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الإفتتاح، الذي يُقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، إلتزامًا بقرار مجلس الوزراء.

واختار المهرجان للإفتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.