صور| نجوم الفن يهنئون الإمارات باليوم الوطني الـ49

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة دولة الإمارات والشعب الإماراتي بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الـ49، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الإجتماعي:

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

نجوى كرم

كتبت المطربة اللبنانية نجوى كرم تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" كل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة بألف خير، الله يحمي شعبها وحكّامها، هالبلد مسح من قاموسه كلمة مستحيل، إن شاءالله يبقى شامخ، لامع، بين الأمم".

لطيفة

نشرت الفنانة التونسية لطيفة مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت عليه :"كل سنة وبلد الإنسانية بخير، ربنا يحفظ الامارات برًا وجوًا وبحرًا".

يارا

نشرت الفنانة اللبنانية يارا صورة لها وأمامها "تورتة"، عبر حسابها بموقع "تويتر"، علقت :"كل عام والإمارات الحبيبة وشعبها بألف خير وسلام وازدهار وتقدم".

صابر الرباعي

كما نشر الفنان التونسي صابر الرباعي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، علق:" بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ، أتمنى من كل قلبي للإمارات حكومة و شعبا، كل التقدم و الإزدهار متمنيا لكم الاستقرار والمضي نحو غد أفضل دائما .".



وائل كفوري

وكتب المطرب اللبناني وائل كفوري، تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر"، :"كل عام والإمارات الحبيبة وشعبها العزيز بسلام وأمان وازدهار".

نانسي عجرم

كتبت نانسي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"كل سنة والإمارات بخير وأمن وأمان وإزدهار، اليوم الوطني الـ49".