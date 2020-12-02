تراند اليوم : أمي حرامية .. حلا الترك تصدم الجميع وترفع قضية على والدتها !!

خلال السنوات الأخيرة الماضية، تصدرت حلا الترك حيث مواقع التواصل الاجتماعي بخلافها مع والدتها، منى السابر، لتتزايد التساؤلات حول حقيقة خلاف الفنانة البحرينية ووالدتها وسط تزايد الصدام بينهما وتصريحات الابنة الدائمة المهاجمة لوالدتها.

حلا الترك ووالدتها

تعاني علاقة النجمة البحرينية وأمها منى السابر حالياً من الفتور، وذلك بعد أن انتهت فترة حضانة الأخيرة لها بحكم المحكمة بعد أن أتمت سن الـ18 عاماً، وانتقلت مجدداً للعيش مع والدها محمد الترك وزوجته دنيا بطمة، مما جعل والدتها تنشر مجموعة من مقاطع الفيديو التي تهاجم فيها زوجها السابق، حتى أن البعض ألمح إلى أن الابنة بصدد رفع دعوى قضائية ضد والدتها لتمنعها من الحديث في الأمور العائلية عبر السوشيال ميديا.

منى السابر وحلا الترك

لم يترك المتابعون إطلالة لمنى السابر، أو منشور لها دون أن يتسائلون عن علاقتها بابنتها في محاولات دائمة منهم للوقوف على حقيقة خلافهما، ففي آخر إطلالة للسابر، تساءل البعض عن علاقتها بابنتها حلا الترك، وعن بعض الأخبار التي ترددت مؤخراً بأن الابنة رفعت قضية على والدتها بعد استيلاءها على أموالها، حيث كتبت إحدى المعلقات: “الحين صدق حلا رافعة عليك قضية بسبب أنك أخذتي من فلوسها وما قلتي لها؟ طيب صدق حلا سافرت بدون ما تقولك؟ يا ليت توضحي شغلات كثيرة نبي نعرف”.

وكانت منى السابر حاولت استعطاف ابنتها، ونشرت صورة تجمعها بها في الطفولة معلقة عليها بالآية القرآنية: “واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً”، وهو ما عرضها لانتقادات حيث لامها البعض على التصريح علانية عن الأمر، وأنه لا يليق أن تكشف عن خلافاتها العائلية على العلن بهذه الطريقة، كما اتهموها البعض بأنها تحاولت استعطاف المتابعين وكسبهم في صفها.

وكان رد منى السابر على كل هؤلاء في الفيديو الجديد الذي نفت من خلاله أنها سعت إلى استعطاف الجمهور من خلال رسالتها السابقة إلى ابنتها، مشيرة إلى أنها عاجزة عن التواصل أو التحدث مع حلا الترك بشكل مباشر، وهو ما جعلها تتضطر إلى تويجه رسالة لها عبر السوشيال ميديا.

وقالت، والدة حلا الترك في الفيديو أنه من حقها أن تقوم بإيصال أي رسالة إلى ابنتها بالطريقة التي تريدها، طالما أنها لا تضر أحداً.

وأضافت أن هناك موضوعات أكبر من هذا بكثير من الممكن أن تسبب زلزالاً في حال الكشف عنها، إلا أنها ستظل منتظرة ما ستسفر عنه الأيام القادمة.

حقيقة خلاف حلا الترك ومنى السابر

يعود الخلاف ين حلا الترك ووالدتها، إلى ما بعد انفصال السابر عن محمد الترك قبل ما يقرب من 3سنوات، حيث أصدرت محكمة الاستئناف الشرعية الكبرى في البحرين. الحكم في هذه القضية رفعته والدة الشابة حلا الترك على والدها محمد الترك بالحكم لصالح الأم في حضانة أطفالها.

وبعد أن أمرت المحكمة بإعادة الابنة إلى الأم، تداولت بعض التقارير الإعلامي عن وقوع خلافات خفية الفنانة البحرينية حلا الترك ووالدتها منى السابر، ليصل الأمر إلى القضاء، حيث أفادت المصادر أن حلا الترك رفعت دعوى ضد والدتها. منى السابر قبل عدة أشهر لتعود خلافاتهما للصدارة من جديد.

حاولت منى السابر توضيح الأمور بعدة طرق، وخرجت في فيديو في وقت سابق قالت فيهإنها تتعرض للابتزاز على يد أحد الشخصيات، لم تعلن عن اسمها، قائلة: “أنها لا تخشى من التهديد أو الابتزاز لأنها ببساطة لم ترتكب أي خطأ في حق أي شخص ولم تعتد على أحد”.

وشددت منى السابر على أن كل ما تريده هو أولادها، وأن ما تفعله الآن ليس بهدف كسب تعاطف كما هي تدعي، فأنا امرأة تحب الحق ولا أريد سوى حقي، ثم طلبت من ابنتها وابنها أن يظهرا في بث لكشف الحقيقة لأنها لا تخاف إلا من الله.

في ذات السياق، ردت مها الترك جدة حلا الترك في حساب متضامن مع منى السابر بتعليق مفاجئ كشف في مضمونه عن وجود شكوى تقدمت بها حلا الترك ضد والدتها في النيابة.

وقالت جدة حلا الترك في تعليقها: “قبل ما تسمحي لنفسك تقذفي وتشتمي ان تعرفي كل الوقائع ولكن لا ألومك انتي بتسمعي من طرف واحد انتي أصلا متعاطفة معها فطبيعي اتصدقي كل كلمة بتقولك الك بأنها لم تحرم منى السابر من أولادها ولكن هم لا يرغبون في العيش معها، ولو لديها الجرأة الكافية أن تخرج وتكشف عن الأسباب التي سردها الأبناء للمسؤولين، عندما تقدمت بشكوى إلى مركز حقوق الطفل وفي مركز شرطة جنوب العاصمة ومركز النبي صالح وآخرها في النيابة العامة بتاريخ 31 ديسمبر 2019”.

وأضافت جدة حلا الترك: “هي ومحاميها بأذنيها سمعت شو قالوا الأولاد وليش ما بدهم يعيشوا معها وانا بقولك خليها تخرج عن صمتها وتطلع تقول الأسباب الحقيقية وخليها تقولك شو القضية اللي بينها وبين بنتها بالنيابة”.

واختتمت جدة حلا الترك تعليقها بتأكيدها على حبها لأحفادها وأنها ستقف معهم في أي وقت يحتاجون إليها فيه، ولن تسرد المزيد من التفاصيل لأن الله أمر بالستر على عباده.

ورغم أن جدة حلا الترك لم تكشف طبيعة الشكوى بين الأخيرة ووالدتها في النيابة، إلا أن رد صاحبة الحساب المتضامن مع منى السابر كشف أنها تتهمها بالسرقة.

ليستمر الصراع بين حلا الترك ووالدتها حتى الآن وسط تزايد في حدة الأزمة دون تقديم الحلول التي تسمح بإصلاح علاقتهما من جديد.

وبالامس كشفت مصادر إعلامية عن قيام النجمة البحرينية الشابة، حلا الترك، برفع دعوى قضائية ضد والدتها وعن لحظات لقاء الأم بابنتها في المحكمة.

أكدت الفنانة الكويتية منى السابر، أن ابنتها رفعت دعوى قضائية ضدها، معتبرة أن ابنتها لم تقم بذلك من تلقاء نفسها.

وقالت منى السابر في تصريحات أدلت بها لبرنامج “ET بالعربي”، إن ابنتها قامت بذلك مجبرة مطالبة الجمهور بعدم الحكم المسبق على ابنتها: “مش بإيدها ولأنه اللي حواليها والجو بشكل عام وما في بنت بترضى إن هي ترفع قضية على أمها”.

وأضافت السابر باللهجة المحكية: “أنا بتمنى من الجمهور ما يحكم على حلا لأنه ما حدا يعرف كيف الظروف اللي حلا عايشتها”.

وبحسب مجلة “لها” المتخصصة بالمرأة، لم تكشف والدة حلا الترك عن المزيد من التفاصيل التي جعلت ابنتها ترفع قضية ضدها.

وكشفت الأم عن لحظات لقائها ابنتها في قاعة المحكمة، وقالت باكية: “ما بعرف كيف بدي أوصف هالشعور البشع يعني شفتها، وهي كان بدها تسلم علي بس ما خلوها”.

وعبرت الأم عن رغبتها بحل هذه القضية وإنهائها بأقرب وقت معتبرة أن رسالتها التي تريد إيصالها هي أن يعيش أولادها في بيئة صحية وألا يتعرضوا لأي ضغوط وأن لا يرغمهم أحد على كلام ليس جميل بحقهم، على حد تعبيرها.

وعبرت الأم عن عدم رضاها من اللقاء الذي أجراه الإعلامي مصطفى الأغا مع ابنتها وقالت: “ما حبيت اللقاء أو طريقة الأسئلة وحلا بعدها صغيرة وأنا مستاءة وزعلانة أن تنحط في هيك طريقة أسئلة”.

وختمت الأم لقائها برسالة لابنتها، مشيرة إلى أنها لن تشعر بقيمة كلماتها إلا عندما تصبح أما مثلها وأنها ترغب برؤيتها بأفضل حال وطالبتها بأن تشعر بمعاناتها: “بليز أحسي بأمك قديه عم تعاني لأني أنا لا أحب ان تنحطي في هذه المواقف خاصة إنك معروفة والكل حابين إنه حلا تكون في حضني”.

وأشارت الأم إلى إمكانية سفرها في المستقبل القريب إلى مدينة دبي من أجل رؤية ابنتها مؤكدة رغبتها الكبيرة بلقائها.

