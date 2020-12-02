رانيا يوسف تثير الجدل بصورة قبل افتتاح "القاهرة السينمائي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عبر حسابها على موقع فيس بوك، صورة تظهر خلالها مرتدية فستانا أزرق، ما أثار الجدل بين المتابعين.

واتهم فريق كبير من رواد مواقع التواصل رانيا بأنها تحاول تصدر المشهد، وتحتل تريند مصر، قبل حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، الأربعاء، كما أشار فريق آخر إلى أنها سبق وارتدت الفستان نفسه في مهرجانات سابقة.







وكانت مواقع إخبارية مصرية كشفت احتمالية غياب رانيا يوسف عن حفل الافتتاح لسفرها للخارج.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي تنطلق الأربعاء، وسط إجراءات احترازية مشددة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب" في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية

وكتب سيناريو الفيلم كريستوفر هامتون، الحاصل على جائزة الأوسكار عن فيلم "علاقات خطرة".