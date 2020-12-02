نجوم الفن يهنئون الإمارات بعيدها الوطني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص نجوم الفن في العالم العربي على إرسال برقيات تهنئة للشعب الإماراتي، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، الذي يوافق 2 ديسمبر/كانون الأول.

وتسابق النجوم للتعبير عن سعادتهم بهذه المناسبة، وأشاد كثيرون بتاريخ دولة الإمارات المشرف، وقدرتها على مواجهة التحديات، ومكانتها الرفيعة بين دول العالم.



ومن أبرز النجوم الذين تفاعلوا مع هذه المناسبة النجم حسين الجسمي الذى نشر صورته عبر حسابه على "أنستقرام" وأرفقها بتعليق قائلا: "الفخر و الهمة والتطلع للمستقبل، لا شيء مستحيل في وطننا برؤية ودعم حكامنا حفظهم الله، نتكاتف لتحقيق الطموح والنجاح وتشريف الوطن كل في مجاله".





وعبر حسابه على موقع تويتر كتب المطرب اللبناني صابر الرباعي: "بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أتمنى من كل قلبي للإمارات حكومة وشعبا، كل التقدم والازدهار، متمنيا لكم الاستقرار والمضي نحو غد أفضل دائما".





كما تفاعل النجم وائل كافوري مع الحدث الكبير وغرد عبر تويتر قائلا: "كل عام والإمارات الحبيبة، وشعبها العزيز بسلام وأمان وازدهار".





فيما عبرت المطربة أصالة عن سعادتها بالعيد الوطني الـ49 وكتبت منشورا عبر تويتر قالت فيه: "كل عام ووطن السعادة والأمان دولة الإمارات العربية المتحدة بخير وتقدم دائم".

وتابعت أصالة: "احتضنت أحبتها وطمنت شعبها، وارتقت به حتى صارت من مقاصد الدنيا، كل عام ومن بناها وشعبها وأرضها بألف خير".

وغردت نجوى كرم قائلة: "كل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة بألف خير، الله يحمي شعبها، هالبلد مسح من قاموسه كلمة مستحيل، إن شاء الله يبقى شامخ ولامع بين الأمم".

وعبرت نانسي عجرم عن سعادتها بتغريدة قائلة: "كل سنة والإمارات بخير وأمن وأمان وازدهار، اليوم الوطني الـ49".



