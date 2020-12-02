شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحتل المركز الأول على يوتيوب بـ8 أغنيات من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم تامر حسنى أن يحتل المركز الأول فى قائمة الأكثر استماعا على يوتيوب بـ8 أغنيات من ألبومه الجديد " خليك فولاذى"، متفوقا على إليسا وجنات ورامى جمال، والأغانى التى طرحها حتى الآن من الألبوم هى "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة، كرهتنى في الحب، قولنى كلام، نفس النهاية ، وفى جمال كدة".



تامر حسنى

من ناحية أخرى، اختار مهرجان القاهرة السينمائى النجم تامر حسنى، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية، ومن المنتظر أن يقدم تامر حسنى، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة الشابة منة القيعى والموزع والمنتج الموسيقى اللبنانى الكبير جان مارى رياشى، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبد الواحد.

يشار إلى أن تامر حسنى من المقرر أن يطرح ألبومه الجديد كاملاً خلال الأيام المقبلة، ويضم 12 أغنية، تعاون فى الألبوم مع العديد من الشعراء ومنهم أحمد المالكى، والملحنين ومنهم مدين وايهاب عبد الواحد، وايضاً الموزعين مثل توما.

كما تخطت أغنية "كرهتنى في الحب" الذى طرحها النجم تامر حسنى من أكثر من 9 ملايين مشاهدة على يوتيوب وهى من كلمات محمد البوغة وألحان محمود خيامي وتوزيع طارق عبد الجابر ميكس وماستر أمير محروس، وتعد من ضمن ألبومه الغنائى الذى يحمل اسم "خليك فولاذى".