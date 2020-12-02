شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة كندية تعلن تحولها إلى رجل وتغير اسمها: أخيرًا أحب ما أنا عليه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الممثلة الكندية إلين بيج 33 عامًا، عن تحولها جنسيًا بشكل كامل إلى رجل وأطلقت على نفسها اسم إليوت، وقامت بتغيير اسمها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إلى اسمها الجديد، ونشرت بيانًا عبر حسابها بموقع تويتر: "تعلن تفاصيل الأمر، وكتبت: "أهلا يا أصدقائي، أود أن أشارككم أنني تحولت من هي إلى هو.. لقد ألهمني الكثيرون في مجتمع العابرين جنسيًا، شكرًا لكم على شجاعتك".



إلين-بيج

وأضاف: "أريد أن أشارككم أنني تحولت جنسيًا وأصبح واسمي إليوت، فأنا محظوظ لأنني أكتب هذا وأنني وصلت إلى هذا المكان في حياتي، اشعر بامتنان كبير للأشخاص الرائعين الذين دعموني طوال هذه الرحلة، لا يمكنني أن أصف عن مدى روعة الشعور بأن أحب أخيرًا ما أكون عليه".



الين بيج

وتابع إليوت المتحول جنسيًا: "الحقيقة هي أنه على الرغم من شعوري بسعادة عميقة في الوقت الحالي ومعرفة مقدار الامتياز الذي أحمله، إلا أنني أشعر بالخوف أيضًا من الغزو والكراهية والسخرية والعنف"، مضيفًا: "لأكون واضحًا، لا أحاول إخماد لحظة سعيدة وأحتفل بها، لكني أريد أن أتناول الصورة الكاملة، التمييز ضد المتحولين متفشٍ وقاسٍ، وينتج عنه عواقب وخيمة، لكن سأفعل كل ما بوسعي لتغيير هذا العالم للأفضل".



اليوت

وكانت اكتسبت أليون شهرتها بعد بطولة الفيلم الكوميدي ​​ Juno and Inception وقد ترشحت حين كانت أنثى بفضل ذلك الفيلم إلى جائزة أوسكار أفضل ممثلة في العام 2008.