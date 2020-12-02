بوسي شلبي أول حضور ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

التقطت الإعلامية بوسي شلبي صورًا تذكارية على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، والذي يقام لأول مرة فى الهواء الطلق فى مسرح النافورة المفتوح بدار الأوبرا المصرية، والذى يسع لأكثر من 1200 فرد.
ونشرت "بوسي" صور من حفل الإفتتاح، عبر حسابها الرسمي على موقعتبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقة:" ريد كاربت مهرجان القاهرة الآن ".
ويفتتح نجم الجيل الفنان تامر حسنى، بالتعاون مع الشاعرة مي القيعي، حفل افتتاح المهرجان السينمائي الدولي في دورته الـ42، حيث يقدم "تامر" أغنية "الدنيا فيلم" والتييتعاون فيها مع الشاعرة الشابة منة القيعى والموزع والمنتج الموسيقى اللبنانى الكبير جان مارى رياشى، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبد الواحد.
ومن المقرر أن تنطلق بعد قليل، فعاليات الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وسط أجواء استثنائية وإجراءات إحترازية مشددة، حيث يقام الافتتاح لأول مرة فى الهواء الطلق فى مسرح النافورة المفتوح بدار الأوبرا المصرية، والذى يسع لأكثر من 1200 فرد.
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