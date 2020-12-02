غدا.. مهرجان القاهرة يعرض الفيلم الفائز بالدب الذهبي في برلين



يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في التاسعة والنصف من مساء غدا الخميس بمسرح WE، فيلم "لا يوجد شر" للمخرج محمد رسولوف، وذلك في القسم الرسمي خارج المسابقة، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الفيلم الذي فاز بجائزة الدب الذهبي في الدورة الأخيرة لمهرجان برلين السينمائي، من إنتاج ألمانيا، وجمهورية التشيك، وإيران، وتدور أحداثه حول أربع قصص شبه متصلة، نتابع خلالها شخصيات مختلفة على الأصعدة كافة، لكنها جميعها ترتبط بأمر واحد هو عقوبة الإعدام، وما تمثله بالنسبة لهذه الشخصيات في ظل نظام يقيد الحريات.

عكس أفلام أخرى تطرح قضيتها على المشاهد وتتركه يتفاعل معها دون أن يخرج برأي قاطع من الفيلم،

يتضح منذ القصة الثانية موقف المخرج الرافض لعقوبة الإعدام، طارحًا أسئلة عدة، منها: كيف يحيا من ينفذ عقوبة الإعدام؟ وكيف سيشعر لو قابل أهل أحد من نفذ فيهم العقوبة؟ جميعها أسئلة من النادر أن نشاهدها سينمائيًا، ويقدمها رسول آف في فيلمه بشكل مكثف يترك أثره في كل مرة بعد نهاية كل قصة.وحرص المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.ويشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.وخلال الحفل أيضا الذي يشهد ظهورا خاصا للفنان أشرف عبد الباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني، سيتم التعريف بلجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.