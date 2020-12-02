تراند اليوم : فنانة شهيرة تقتل زوجها بعد أن أحضر امرأة إلى الشقة..تفاصيل صادمة

اتُهمت فنانة وعارضة أزياء روسية بطعن زوجها بسكين حتى الموت، بعد أن أحضر امرأة إلى شقتهما.

وتواجه ليليا سوداكوفا (26 عامًا) السجن 15عامًا، بتهمة قتل سيرجي بوبوف (28 عامًا)، بعد أن أحضر امرأة من حانة إلى شقتهما.

وتشاجرت سوداكوفا مع بوبوف، مما أدى إلى إصابته بطعنة قاتلة في القلب.

لكن والدتها إيرينا سوداكوفا (48 عامًا)، ادعت أن ابنتها كانت ضحية العنف المنزلي منذ فترة طويلة، وأنها تصرفت دفاعًا عن النفس عندما طعنت بوبوف.

وظهرت عارضة الأزياء على غلاف مجلة “فوج” الروسية وفي مجلات في إيطاليا والصين واليابان. وقامت بالترويج لماركة ملابس روسية.

وبعد الحادث، اتصلت سوداكوفا على الفور بعربة إسعاف، وتم نقل بوبوف إلى المستشفى حيث توفي.

واعترفت بأنها طعنت صديقها بالسكين لمدة أربع سنوات، وأخبرت المحققين في البداية، أن السبب في ذلك هو الغيرة بعد مغازلة المرأة حسب التقارير.

ووجهت إليها تهمة القتل الخطأ، واحتُجزت رهن المحاكمة لمدة شهرين.

وقالت والدة المشتبه به لصحيفة “كومسومولسكايا برافدا”، إن بوبوف مخمور أحضر إلى المنزل امرأة قابلها في حانة، وتوقع من زوجته أن تطبخ لهما.

وأضافت الأم، نقلاً عن شاهد آخر في الشقة، إنه أمسك بشعرها بقوة وركلها في ساقيها، تراجع لكنه عاد بينما كانت تقطع الخضار للحصول على سلطة.

قالت الأم: “أمسكها من شعرها. في تلك اللحظة، لوحت به بعيدًا وغرست فيه سكينًا بطريق الخطأ”.

وذكرت أنه عندما جاء الشاهد (إلى المطبخ)، رأى كيف كان الأمر. “كانت ابنتي ترتجف في كل مكان”. ووصفت ابنتها بأنها “ضحية، كان تدافع عن النفس. كان هذا حب مريض. هذا حدث بالصدفة، لقد كان حادثًا.

قالت إن بوبوف ضرب ليليا مرارًا وتكرارًا عندما كان مخمورًا. واصفة إياه بأنه كان “ذكيًا و”ساحرًا بعقله” و”عبقري كمبيوتر”، لكنه كان “مدمنًا على الكحول” ويمكن أن يكون “متعجرفًا متعجرفًا” وقد شاهدته يضرب ليليا.

وتابعت: “ابنتي كانت رصينة تمامًا”، مدعية أن القانون متحيز ضد ضحايا العنف المنزلي في روسيا ومضت إلى القول: “هنا (في روسيا) لا يُنظر إلى الدفاع عن النفس إلا عندما يندفع رجل إليك بفأس. حقيقة أنه ضربها من قبل، وأنه كان مستبدًا، فهذا لا يزعج أحدًا”.

وقالت صديقة عارضة الأزياء، المصممة كارولينا بافلوفسكايا ، إن ليليا كانت ضحية لسوء المعاملة. أضافت: “كانت فتاة محطمة وذات مظهر جميل، لكن بداخلها فراغ”.

وكانت الشرطة قد علمت بوقوع هذه الجريمة في يوم 28 نوفمبر المنصرم من بلاغ وصلها من الأطباء الذين نقلوا المجني عليه إلى المستشفى حيث فارق الحياة في اليوم التالي.

واستنادًا إلى ذلك اعتقلت الشرطة زوجته (25 سنة) التي تقيم في مقاطعة موسكو وتعمل عارضة للأزياء، وقد عملت من قبل لبعض المجلات الشهيرة، واتضح لاحقا أنها طعنته بالسكين بدافع الغيرة.

وقد وجهت لها تهمة بموجب المادة 111 من قانون العقوبات الروسي “تعمد إلحاق أذى بدني جسيم يؤدي إلى وفاة المجني عليه بسبب الإهمال. وتواجه حكمًا بسجنها مدة تصل إلى 15 عامًا.

