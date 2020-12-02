“ضحايا حلال”.. مسلسل سعودي يسلّط الضوء على القضايا الإجتماعية

متابعة بتجــــــــــــرد: من “أعمال شاهد الأصلية”، تبدأ منصة “شاهد VIP” اعتباراً من 6 ديسمبر بعرض المسلسل السعودي “ضحايا حلال” من بطولة سناء بكر يونس، وخالد صقر، وميلا الزهراني، والعنود سعود، نسرين الراضي، ايدا، لين غره ، سعيد صالح، بدر اللحيد، وآخرين، تأليف نور الشيشكلي وإخراج أحمد مدحت.

يسلّط العمل الضوء على القضايا الإجتماعية كاشفاً الكثير من الخبايا والأسرار. تدور الأحداث حول خمس فتيات ينحدرن من بيئات وطبقات اجتماعية مختلفة تعرضن لظروف قاسية ولم يجدن ملاذاً سوى طريق أم نورا التي أقنعتهن أن سبيل الخلاص الوحيد هو زواج المسيار الذي تديره وفقاً لشروطها. وبعد أن توهِمهن أن الغاية هي حمايتهن، يجدن أنفسهن وقد تحولن إلى ضحايا.

نجمات ونجوم العمل:

أثنت سناء بكر يونس على السيناريو والحوار والقصة، وأضافت: “يطرح المسلسل قضية بقيت طيّ الكتمان طويلاً في الدراما، غير أن مسلسلنا سيكون بمثابة المفاجأة. لا أريد الحديث عن التفاصيل حتى لا أفسد للجمهور متعة المشاهدة وكل ما يمكنني قوله أنني سعيدة جداً بالمشاركة.”

من جانبه أوضح خالد صقر انه تلقى عدة عروض للمشاركة في أعمال أخرى لكنه فضّل الانضمام إلى هذا الفريق مشيداً بالانسجام والتفاهم الكبير وروح العمل الجماعي التي سادت خلال فترة البروفات وأثناء التصوير.

بدورها أكدت ميلا الزهراني فخرها وسعادتها للتواجد في مثل هذا النوع من الأعمال التي تسلط الضوء على قضية تهم المجتمع.

أما العنود سعود فترى أن “محتوى ضحايا حلال مختلف كلياً، وقصته استثنائية، وسيكون حديث الناس بعد عرضه”.

بدورها أكدت نسرين الراضي أن المسلسل يناقش قضية في غاية الأهمية، وأضافت: “أقدم دوراً مختلفاً كلياً عن كل ما سبق وقدمته، وأترك التقييم للجمهور الذي سيقول كلمته”.

فيما رأت ايدا ان مشاركتها “تمثل إضافة مهمة لمشوارها الفني” وعبرت عن سعادتها بالعمل الى جانب زملاء مميزين حسب قولها.

الأمر نفسه شددت عليه لين غرة، مضيفةً: “إن فكرة انتاج مسلسل عن هذه القضايا الإجتماعية تعتبر ذكية بكل المقاييس وأتوقع أن يحوز العمل على اهتمامات المشاهدين”.

أما الممثل سعيد صالح فقال: “يناقش العمل موضوعاً حساساً للغاية ويهم كافة شرائح المجتمع، وسعينا لتقديم الجديد لأن الجمهور متعطش لأعمال تعبر عنه ويجد نفسه فيها.”

أخيراً وليس آخراً قال بدر اللحيد: “قصة العمل محبوكة بشكل ذكي وأتوقع أن يحقق أصداءً واسعة بين المشاهدين السعوديين على وجه الخصوص والعرب بشكل عام.”

يُذكر أن عمليات تصوير “ضحايا حلال” استغرقت نحو خمسة أشهر، سبقتها مرحلة من البروفات المكثفة ضمّت الممثلين وبقية أعضاء الفريق.”

من أعمال شاهد الأصلية: يُعرض “ضحايا حلال” حصرياً على “شاهد VIP” اعتباراً من 6 ديسمبر.