عبد المنعم العامري يُغني “الكبـار” إهداء للشيخ محمد بن زايد آل نهيان

عن المكتب الإعلامي – أبوظبي: إهداء الى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن أشعار الشيخ خالد بن طناف المنهالي، قدم الفنان عبد المنعم العامري أغنية وطنية جديدة حملت عنوان “الكبـار” تعاون في ألحانها مع الملحن خالد ناصر والموزع الموسيقي زيد عادل، ومهندس الصوت جاسم محمد في عملية المكس والماستر.

وقد وصف العامري في أغنية “الكبـار” صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بصانع السلام وقائده، حيث كتب الشيخ الشاعر خالد بن طناف المنهالي في مطلع القصيدة قائلاً:

الكبيره مالها غير الكبار

لي يخضون المياه الراكده

مثل بوخالد اذا صدر قرار

هذا يصدرها وهذا وارده

خطوات بوخالد على وضح النهار

ولا تخبى في الكهوف البارده

قايد عروبتنا على افضل مسار

يعيش صناع السلام وقايده..

وأكد عبد المنعم العامري سعادته البالغة في إهداء هذا العمل لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقال: “مشاعر الولاء والحب والاحترام والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد كبيرة وعميقة في قلوبنا وعقولنا، فهو الذي يمضي بثبات وعزيمة الرجال على خطى «حكيم العرب زايد» فهو قائد حازم، حنون محافظ على الأبناء وقيم الأجداد، وداعم ومشجّع وعون لشباب الوطن حفظه المولى ورعاه، ولطريق الخير دوماً سدد خطاه”.

وطرح عبد المنعم العامري أغنية “الكبـار” بشكل حصري عبر قناته الرسمية في موقع اليوتيوب، وعبر جميع القنوات الفضائية في الإمارات والإذاعات، بشكل فيديو كليب ممنتج تضمن كلمات الأغنية وتفاصيلها ولقطات مصورة من دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتفل قيادة وشعباً ومقيمين في الذكرى الـ49 لليوم الوطني الذي تم إعلان فيه الإتحاد وتأسيس الدولة.