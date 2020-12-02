ممثلة “نصيبي وقسمتك” و”أفراح إبليس” تكشف سبب ارتدائها الحجاب واعتزالها

متابعة بتجــــــــــــرد: توجّهت أنظار المتابعين مجدداً إلى الممثلة المصرية المعتزلة مي فخري بعد ظهورها في مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وكشفت فيه سبب اتخاذها قرار ارتداء الحجاب واعتزال التمثيل بشكل مفاجئ، حيث قالت: “السلام عليكم. أنا عملت الفيديو خصوصي عشان في سؤال الكل بيسأله ليا من فترة وأنا قررت أرد إيه سبب ارتدائي الحجاب واعتزالي التمثيل. أولاً بعيد عن إن الحجاب فرض أو مش فرض ده نقطة تانية، لكن أنا اتحجبت عشان بصراحة أخدت كل حاجة”.

وأضافت: “أنا ربنا منّ عليا بنعم كتيرة جداً لدرجة إن مفيش حاجة ناقصاني ومبحلمش حاجة دلوقتي. وعشان كده قررت أحافظ على النعم دي بدل ما تروح مني. والسبب إن ربنا لما من عليا بنعمه لمي نفسها مش للناس، فقررت أني أكون لنفسي ودلوقتي أنا مبقتش أنام زعلانة”.

وتابعت: “على فكرة عاوزة أقول الحجاب مش مقيدني في لبسي أو في شكلي بل بالعكس بلبس كويس جداً وكل اللي نفسي فيه بس في حدود إنه يمشي مع حجابي وكمان بطلت الناس تبص عليا في الشارع وتضايقني يعني بقيت مرتاحة جداً. الحجاب فرض وأنا مقتنعة بكده وبتمني ربنا يثبتني ويهديني. أنا حبيت بس أقولكم ليه اتحجبت ومن وقتها وأنا مبخفش وبنام مرتاحة”.

ويُشار إلى أن مي فخري أعلنت اعتزالها الفن منذ أشهر قليلة، علماً أنها شاركت قبل هذا في العديد من الأعمال الفنية المهمة، ومنها: “أفراح إبليس” و”البيت الكبير” والجزء الثالث من مسلسل “نصيبي وقسمتك” إضافة إلى الجزءين الثالث والرابع من مسلسل “هبة رجل الغراب”.