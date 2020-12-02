نيللي كريم تواجه التنمّر برسالة للآباء

متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت النجمة المصرية نيللي كريم على حسابها الخاص في “فيسبوك” منشوراً طلبت فيه من الآباء والأمهات تربية أبنائهم على الرحمة، حيث قالت: “كفاية تنمر، كفاية تجريح في الناس، علموا ولادكم الرحمة وتقبل الآخر”.

وتلقّت نيللي العديد من التعليقات التي ثمّنت طلبها وأيدتها في أن الكثير من الآباء أصبحوا اليوم لا يقدّمون النصائح لأبنائهم.

يُذكر أن نيللي تخوض الموسم الرمضاني المقبل من بوابة شركة “العدل غروب” أيضاً، بمسلسل من تأليف مدحت العدل، وإخراج هاني خليفة، لكن لم يتم الاستقرار بعد على باقي أسرة المسلسل، كما لم يبدأوا في التحضير له، حيث ينتظرون انتهاء نيللي من تصوير فيلم “العميل صفر” مع الفنان أكرم حسني.