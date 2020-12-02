الكشف عن حبيب ريهانا الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت تقارير صحافية عالمية أن النجمة ​ريهانا​ تعيش قصة حب جديدة مع النجم الشهير آساب روكي.

وتصدّرت المغنية العالمية وحبيبها الجديد عناوين الصحف التي تعنى بأخبار النجوم ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت مجلة “بيبول” أنهما يعيشان بالفعل قصة حب.

والتقطت عدسات الباباراتزي الثنائي الجديد معاً خلال تناولهما العشاء مع عدد من أصدقائهما المقرّبين في مدينة نيويورك، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولفتت المجلة إلى أن علاقتهما يبدو أنها بدأت بعدما استعانت ريهانا بروكي، ضمن حملتها الدعائية لمنتجاتها “Fenty Skin”، كما أجريا العديد من المقابلات لتعزيز التعاون بينهما.