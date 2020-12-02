الموت يفجع والد حلا الترك

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن محمد الترك، والد الفنانة الشابة حلا الترك، من خلال حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وفاة عمّه وكتب: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انعي بوفاة عمي الحاج علي رمضان الترك.انا لله وانا اليه راجعون”.
وأضاف: “نسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويكرم مثواه ويوسع مدخله وأن يجازيه بالحسنات إحساناً وعن السيئات عفوًا وغفرانا وأن يغسله بالماء والثلج والبرد وأن ينقيه من الذنوب والخطايا. كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأن يخلف عليه بدار خير من داره، وأهل خير من أهله”.
وتابع: “سبحان الله الذي جعل الموت علينا حتماً محتوماً يأخذ منا أهلنا وأعزاءنا، كل يوم لنا فقيد عزيز على قلوبنا، لكنّه لا يغلى على مالك الملك ذو الجلال والإكرام، إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيراً منها الله يرحمها إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، ربنا ارحمه وادخله فسيح جناتك”.
ويُشار إلى أن الأضواء سُلّطت على حلا أخيراً بعدما كشفت والدتها منى السابر في حديث إلى برنامج “ET بالعربي” الذي يُعرض على شاشة MBC4 أنها رفعت دعوى ضدها.
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