جوائز الأوسكار تتحدى كورونا.. الحفل بحضور الجمهور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقارير صحفية أن حفل تسليم جوائز الأوسكار لعام 2021 لن يكون حدثا افتراضيا وسيجري تنظيمه كالمعتاد بحضور الجمهور.

وذكر تقرير أوردته مجلة "فارايتي" أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تسلم جوائز الأوسكار أجلت حفل تسليم الجوائز إلى 25 أبريل/نيسان 2021 عندما تفتح دور السينما من جديد في الربيع بما يسمح بمشاركة المزيد من الأفلام في المسابقة.



وعادة ما يقام حفل تسليم جوائز الأوسكار في مسرح دولبي الذي يضم 3400 مقعد في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. لكن بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا لم يتضح بعد عدد من سيسمح لهم بالحضور.

ونقل التقرير عن مسؤول دعاية مطلع على الموقف قوله "الأكاديمية قامت بجولة في مسرح دولبي في الفترة الأخيرة لتفقد جميع الخيارات المتعددة".