شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام: الحياة بتلعب بينا ولازم تكون قد اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد إمام جمهوره صورة جديدة عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا: "لازم تعدي بحزن علشان تحس بالسعادة.. لازم تمر بفشل علشان تستمتع بالنجاح ولازم ناس تبعد عنك علشان تعرف قيمة اللي مكملين معاك الحياة بتلعب بينا ولازم تكون قد اللعبة"، ونالت نصيحته إعجاب العديد من متابعيه.



محمد إمام

ومن ناحية أخرى، استقر النجم محمد إمام على "النمر" ليكون اسماً لمسلسله الجديد، المقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والغموض، إنتاج شركة سينرجى، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ويعد المسلسل التعاون الثانى على التوالى بين محمد إمام والمؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل، بعدما قدم الثلاثى مسلسل "هوجان" العام قبل الماضى.

ويبدأ امام تصوير المسلسل، منتصف شهر ديسمبر المقبل على أقصى تقدير، حيث تبرم الشركة المنتجة حالياً ابرام التعاقدات مع الفنانين، الذين اختارتهم مخرجة العمل شيرين عادل، حيث عقدت عدة جلسات مكثفة الفترة الماضية مع امام وحسام شوقى مدير عام شركة سينرجى للوقوف على كافة التفاصيل المبدئية قبل انطلاق التصوير .

يشار إلى أن محمد إمام شارك في مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والذى حقق نجاحاً ساحقاً في رمضان الماضى، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى ، وإنتاج سينرجى.

محمد إمام قدم آخر أعماله الدرامية مسلسل "هوجان" وعرض في رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته رياض الخولى، عايدة رياض، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، وأخرون، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.