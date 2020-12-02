شكرا لقرائتكم خبر عن مى فخرى تروى تفاصيل اعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة المعتزلة ​مى فخرى السبب الحقيقى الذى دفعها إلى اتخاذ قرار اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب، وذلك عبر فيديو على حسابها على إنستجرام، وقالت مى: "بعيدا عن الناحية الدينية تماما ومش هندخل فيها وأنا هتكلم بشكل منطقى الحمد لله ربنا أتم خلقى كاملة ومعنديش مشكلة وأدانى نعم كتير مش عارفة أقول إيه ولا إيه وهو أدانى أنا النعم مش عشان الناس تتبسط بيها وهى نعم حبيت أحافظ عليها ودلوقتى أنا فى حال أفضل بكثير وأشعر بالراحة".

وتابعت: "أنا دلوقتى عندى إحساس إنى أحسن، ومش متقيدة خالص أو أن شكلى مش حلو.. بالعكس مبسوطة أكتر من الأول بكتير وبلبس كل اللي أنا عاوزه بشكل محتشم ويليق مع الحجاب".

وأضافت "نفسيًا بقيت أحسن بخرج في الشارع أحسن ومفيش حد بيبص عليا النظرة اللي كل البنات عارفاها ويبقى نفسها الأرض تتشق وتبلعك.. الحمد لله مبقاش يحصل ومش بأخذ ذنب ناس مش قادرة تبص في الأرض أو مش قادرة تغض بصرها.. مبقاش يتبص عليا ومبقتش أتضايق لما أخرج كل حاجة بقت أحسن.. ربنا اداني نعم وأنا بحافظ عليها".

وأعلنت مى ارتدائها الحجاب في سبتمبر الماضى، وحذفت كل صورها على إنستجرام وبدأت فى نشر فيديوهات ترتدى غطاء على رأسها ونشر أدعية دينية.

مى ممثلة وعارضة الأزياء من مواليد القاهرة، حققت شهرة ونجاحًا كبيرًا كموديل في مجال عرض الأزياء، وأصبح النجاح بوابتها لدخول عالم التمثيل، أول تجاربها في السينما فيلم "عمر وسلمى 3"، وبعدها شاركت فى العديد من الأعمال بالدراما والسينما منها "مسلسلات "من الجانى" و"نصيبى قسمتك" و"هبة رجل الغراب" و"بيت السلايف" و"حكايات بنات 3" و"البيت الكبير" الجزء الأول والثانى وكذلك "أفراح ابليس" الجزء الثانى.

كما شاركت مى فى أكثر من فيلم مثل "البار" و"فصح ملح وداخ" مع عمرو عبد الجليل" وهبة مجدى، و"تصبح على خير" مع تامر حسنى ونور ودرة ومى عمر، واخيراً "دماغ شيطان" مع رانيا يوسف وباسم سمرة والذى تم عرضه هذا العام.