ليلى علوي تهنئ أشرف زكي على تكريمه من المركز الثقافي الروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة ليلى علوي الفنان أشرف زكي بتكريمه من المركز الثقافي الروسي، بمناسبة اليوبيل الـ60 عام، بمسرح تشايكوفسكي بمقر المركز الثقافي الروسي.

نشرت "علوي" صورة للدكتور أشرف زكي، عبر حسابها بموقع "تويتر"، :" ببارك لدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون على التكريم اللي يستحقه، ودعمه الكامل لينا وللنقابة ووقوفه الدائم بجانبنا في كل المناسبات الخاصة والمشكلات، وبتمنالك دايما كل التوفيق ومن تكريم لتكريم".

وتتضمن الاحتفالية عرض لفيلم تسجيلى قصير عن الدكتور أشرف زكى، وسيقوم "أليكسى تيفانيان"، مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية في مصر بإهداء "زكي" درع المركز الثقافي الروسي.