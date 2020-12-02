"الأب" يفتتح القاهرة السينمائي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: يستقبل مهرجان القاهرة السينمائي اليوم جمهوره للاحتفال بدورته الـ42. ويشاهد ضيوف المهرجان فيلم الافتتاح الذي يحمل اسم "الأب" للمخرج فلوريان زيلر، وتمثيل آنتوني هوبكنز، أوليفيا كولمان. الفيلم إنتاج مشترك لفرنسا وبريطانيا، ويُعرض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة، من خلال مهرجان القاهرة السينمائي. وتدور أحداث الفيلم، حول فرض أنتوني قبضته على الواقع بينما تتدهور صحته العقلية مع كبر سنه، ومع ذلك يرفض المساعدة من الجميع، وخاصة ابنته آن. المهرجان يكرم في دورته الحالية الكاتب الكبير وحيد حامد والنجمة منى زكي.

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