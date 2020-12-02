‪قبل ساعات من الحفل.. جورج قلته يكشف صعوبات وضع موسيقى افتتاح القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"تحد كبير" بتلك الكلمات وصف المؤلف والموزع الموسيقي جورج قلته، تجربة تقديمه لموسيقى حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر إقامته في دار الأوبرا مساء اليوم الأربعاء 2 ديسمبر.

المايسترو جورج قلته، تحدث عن صعوبات التجربة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وقال:" التحدي بالفعل كبير بالنسبة لنا، لأننا لن نقدم كعادتنا حفلا موسيقيا فقط، والصعوبة هنا أننا قمنا بتجهيز مقطوعات موسيقية خاصة للمكرمين، ومنهم الكاتب الكبير وحيد حامد، والفنانة منى زكي".

وأضاف:" بدأت مع أوركسترا سنكوب بروفات الاستعداد من حوالي أسبوع، وبالبداية لم يكن هناك مكانا مخصصا للعازفين والعازفات بالحفل، وبعد تحديده اكتشفت صغر مساحته، وبالتالي لن يزيد عددهم عن الـ 23 أو 25 عازفا بأقصى تقدير".

ويكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في افتتاح دورته الـ42، الكاتب والسيناريست المصري الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية، لإنجاز العمر، والفنانة منى زكي بمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي، إذ يقوم بتقديم محاكاة لواقع كورونا وما فرضه على العالم من قيود، فيما يقدم المخرج يسري نصر الله "مئوية فيلليني"، وتشارك المذيعة مها الصغير في تقديم فقرات الحفل.