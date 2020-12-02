في ليلة رأس السنة.. حفل غنائي لأصالة تحت سفح الأهرامات

تستعد الفنانة أصالة، لحفلها الغنائي الجديد، في منطقة الأهرامات، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2021.

يقام الحفل يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر، في منطقة الأهرامات، في حفلها الغنائي الأول في مصر بعد توقفها بسبب كورونا.

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وتقدم أصالة لجمهورها حفل غنائي آخر بتقنية "أون لاين"، وذلك يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر، عبر إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة.

طرحت أصالة حديثاً، أغنيتها"الفرق كير"، والتي حققت أكثر من 7 مليون مشاهدة، خلال يومين فقط من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:نواف عبد الله،

توزيع:خالد عز.

إضافة إلى طرج ألبومها الخليجي الجديد"لاتستسلم، الذي تضمن 20 أغنية، منهم"اشتقت لك، وش كنت أقول،ما عرفت أنطق، غمض عيونك، يامثبت، والله وتفارقنا"، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب".

بالإضافة إلى كليب أغنية "والله وتفارقنا"، الذي حصل على أكثر من مليون ونصف مشاهدة، عبر "يوتيوب"، كلمات:العلا، ألحان:ياسر بو علي، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج أيمن دزة، وحظى الفنان "نيقولا معوض"، بظهور خاص في الكليب.