غدًا.. حفل غنائي لحسين الجسمي في الإمارات

يحيي الفنان حسين الجسمي، غدًا الخميس، أحدث حفلاته الغنائية في الإمارات، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني هناك.

يقام الحفل غدًا الخميس، 3 ديسمبر، على مسرح المجاز بإمارة الشارقة، وذلك في إطارة عودة الأنشطة الاحتفالية هناك بعد توقفها بسبب كورونا.

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يذكر أن الجسمي طرح أخيراً أغنية "لبة العيون"،

وسجلت أكثر من 3 ملايين عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات: جنان، ألحان: حسين الجسمي، توزيع: حسام كمال، ويقول مطلعها "لبّة العيون اللي سحرها ذبحني ولبة القلوب اللي تِنايَــت من سنين ويا رقة الشوق اللي بلحظة سرقني وعوَّد سنين الغلا تروي لي الحنينفتك وفَز القلب ومن ثم طرحني صويب اوِنّ الشوق وارضفه رَضفين".

إضافة إلى أغنية "جبار"، التي حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، أشعار نهيان بن زايد آل نهيان ألحان: حسين الجسمي، توزيع: زيد عادل، ويقول مطلعها "ياعين هلّي الدمع واطفي لهب نار عاشق ضــناه الشـوق لاجلك ولـيــفي آهـــــات قلبي تنسمع سر واجــهـار وجفني لذيذ النوم طرفه معيفي البين جار وهجر الاحباب جبّار والصــــد عقب الــود حدٍّ رهـــيفي".