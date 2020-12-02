فيديو..حمادة هلال يقترب من النصف مليون مشاهدة بأغنية "آية في الجمال"

اقترب الفنان حمادة هلال، بكليب أغنيته الجديدة "آية في الجمال"، من حاجز النصف مليون مشاهدة، وذلك خلال مايقرب من أسبوع من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

لأغنية من كلمات:عليم، ألحان بينو، توزيع:هادي مسرة، والكليب من إخراج عادل سرحان، وتقول كلماتها"قالوا ايه .. قالوا سحر الدنيا فيه عنده ايه .. ضحكة بتنسّى الهموم قمر ايه .. هوّه يجى جنبه أيه ؟

دا عليه .. نور يغطّى ع النجوم هقول ايه .. قالوا كل حاجه فيه لون عنيه .. حُسنه آيه ف الجمال ناقص ايه؟ .. أيه اللي ماتخلقش فيه ؟ قالوا ليه .. نظرة تتّاقل بمال".

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يذكر أن آخر إصدارات هلال الغنائية، كانت من خلال أغنية"طجن في طحن"، والتي تك طرحها خلال سبتمبر الماضي، وسجلت أكثر من 800 ألف مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات هشام عبد الحليم، ألحان:حسن سراج، توزيع:أوكا.

وكانت آخر أعمال هلال الدرامية، من خلال مسلسل "ابن أصول"، الذي تم عرضه عام 2019، من بطولة سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، فراس سعيد، إيناس كامل، رانيا منصور، إسلام إبراهيم، كريم أبو زيد"، ومن تأليف:أحمد محمود أبو زيد،إخراج:محمد بكير.