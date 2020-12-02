بعد تكريمه في المركز الروسي.. روجينا: ليلة في حب أشرف زكي

نشرت الفنانة روجينا، مجموعة من الصور من حفل تكريم زوجها الفنان أشرف زكي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

هنأت روجينا زكي بكلمات رومانسية، قائلة:"الف مبروك على التكريم ياعمري، تستحق مليون تكريم امبارح كانت لحظات من السعادة والفرح والدموع كانت فى حب اشرف ذكى بشكرا كل الناس اللى ساهمت فى

نجاح هذا اليوم بشكر كل الخضور اللى جمعهم حب اشرف ذكى".

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وتضمنت الاحتفالية عرض لفيلم تسجيلى قصير عنالدكتور أشرف زكى من فكرة وإعداد مى سكرية واخراج رومانى خيرى، كما سيقوم

«أليكسى تيفانيان» مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية في مصر بإهداء «زكى» درع المركز الثقافى الروسى، بحضور مجموعة كبيرة من الفنانيين، والشخصيات العامة.

يذكر ان روجينا قد شاركت حديثاً في مسلسل "أسود فاتح"، بمشاركة مجموعة من نجوم الدراما، أبرزهم"هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، معتصم النهار، رانيا منصور، صبري فواز، فراس السعيد"، ومن تأليف:أمين جمال، إخراج:كريم العدل، والذي تم عرضه خلال أكتوبر الماضي عبر إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة.