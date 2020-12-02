فيديو.. هدية من الحرم المكي لوفاء عامر

نشرت الفنانة وفاء عامر، مقطع من داخل الحرم المكي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
تضمن الفيديو مشاركة أحد متابعيها في الدعاء لها من أمام الكعبة، وعلقت عليه قائلة:أجمل هدية النهاردة من الكعبة".
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يذكر أن أحدث مشاركات وفاء السينمائية، من خلال فيلم"خانتيولا"، حيث شاركت في العرض الخاص به في إحدى الصالات السينمائية في مدينة 6 أكتوبر برفقة أبطال العمل، ويشاركها البطولة" نضال الشافعي، محمود البزاوي، أحمد كمال، علي الشجيري، محمد عبدالواحد، راندا البحيري، عبير منير، زهرة الحروفي،ومجموعة من الوجوه الشابة، تأليف وإخراج وسام المدني".
تأتي قصة الفيلم في حقبة الأربعينات خلال الحرب العالمية الثانية داخل أحد الفنادق بمدينة العالمين، الذي يملكه الفنان محمود البزاوي، الذي يعيش مع أسرته المكونة من زوجته التي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر، ونجله الذي يقوم بدوره الفنان علي الشجيري وإبنته، التي تجسدها الفنانة الشابة زهرة الحاروفي، ويصل إليهم في إحدى الليالي نزيل، جديد الذي يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ليتفاجأ بالكثير من الأشياء داخل هذا الفندق تقلب أحداث الفيلم رأسًا على عقب.
https://www.instagram.com/p/CISc8w8gCFK/?utm_source=ig_web_copy_link
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