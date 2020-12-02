الجمعة..حفل غنائي لـ مصطفى قمر في التجمع الخامس

يستعد الفنان مصطفى قمر، لحفله الغنائي، وذلك في منطقة التجمع الخامس، حسب ماأعلن عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

أعلن قمر عن تفاصيل الحفل قائلاً:"الجمعة 4 ديسمبر، في أحد مطاعم التجمع الخامس برفقة الجم مينا عطا والنجم محمد شاهين، لاتفوتوها".

وأعرب مينا وشاهين عن سعادتهم بمشاركته في الحفل، وذلك عبر تعليقاتهم على

المنشور.

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يذكر ان قمر قد طرح مؤخراً اغنية "حلم ولا علم" بمشاركة الفنان سداوي، وحصلت على أكثر من 460 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:سمر حسين آدم، ألحان:مصطفى قمر، توزيع:وسام

عبد المنعم.

بالإضافة إلى أحدث ألبوماته الغنائية"لمن يهمه الأمر 2"، الذي طرحه خلال أغسطس الماضي، وضم ضم 7 أغنيات "هغنيلك، عجوز في المدينة، مسافر، دقي عودك، حنونة، حبك على جبيني"، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إضافة إلى بعض المنصات الموسيقية الشهيرة.

وأحيا مرخؤاً حفلاً غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي تمت فعالياته خلال سبتمبر الماضي، مع تطبيق الإجراءات الوقائية وتوفير وسائل التعقيم للحفاظ على سلامة الحضور.